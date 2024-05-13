Украинская сторона опасается скорого окружения города Волчанска

Российская армия не прекращает расширять зону своего контроля в Харьковской области, систематически выбивая украинские формирования из различных населённых пунктов.

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На данный момент подтверждена информация о том, что посёлок Глубокое теперь находится под контролем России. Российские солдаты подняли над ним российский флаг. Со взятием Глубокого весь левый берег Травянского водохранилища перешел под контроль России. Как упоминалось ранее, это ключевой пункт водоснабжения Харьковщины.

В это же время войска приближаются к селу Липцы. По оценкам экспертов, у украинских военных мало шансов удержать это село. Липцы расположены в низменности перед возвышенностью, которую российская армия занимала с тех пор, как армия взяла под контроль районы к югу от Глубокого, по этим причинам ВСУ не смогут оборонять посёлок длительное время.

Российские войска также наступают в районе Волчанска, откуда украинские власти вывозят документы и ценные материалы. Киевские ставленники сообщают, что Волочанск может быть окружен российской армией.

"Согласно последней информации из Волчанска, российские войска продвигаются вперед. Город охвачен с одной стороны. Идут сложные позиционные бои. ВСУ находятся под сильным огнем, постоянными авианалетами и подвергаются интенсивным обстрелам", - заявил один из местных депутатов.