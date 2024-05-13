Украинским журналистам становится всё сложнее говорить о том, что ситуация на ЛБС находится под контролем ВСУ.

Как сообщают военные, с вечеру 12 мая наступление на участке Волчанска достигло 3 километров, а в районе Липцов - около 2,9 километра в глубину. Всего было взято под контроль девять населенных пунктов, а общая площадь, находящаяся под контролем Российской Федерации, составила сотни квадратных километров. По поступившей информации, Киев потерял около 250 бойцов, большое число пленных, в том числе членов группы спецназа "Кракен" (террористическая организация, запрещенная на территории России).

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По информации военных корреспондентов, ночь с 12 на 13 мая прошла относительно тихо, но наступательные операции продолжались, а в Волчанске шли городские бои. В данном населённом пункте подразделения захватили территорию местного мясоперерабатывающего завода на западной окраине. Об этом также говорят украинские источники, к примеру, пропагандист Бутовский, который называет себя журналистом.

Командование Вооруженных сил Украины перебросило 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" на Волчанское направление, в городе были замечены шведские боевые машины пехоты CV90, реактивные системы залпового огня на базе "Хамви", и самоходки "Гвоздика". Эта бригада должна усилить силы ГУР, которыми руководило украинское военное командование, чтобы заполнить брешь в обороне Вооруженных сил Украины.

Также есть данные о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отводит войска с Херсонского участка для усиления обороны в Харьковской области и в районе Очеретино. В Киеве нет подготовленных резервов для обеспечения серьёзной оборонительной линии по всем участкам одновременно.