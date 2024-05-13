В украинских средствах массовой информации стараются не озвучивать успехи российской армии

Российские войска не прекращают наступление в Харьковской области, постепенно освобождая посёлки на своём пути. Согласно имеющимся данным, полученным 13 мая, российские военные заняли посёлок Лукьянцы в Харьковской области.

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До начала боевых действий в деревне проживало порядка 1200 человек. Это центр сельского совета, в который также входят другие деревни, такие как Пыльная, Борисовка и Олейниково, которые были освобождены подразделениями с 10 мая. Об этом сообщили военные корреспонденты.

На данное время стало известно, что войска освободили еще один посёлок в Харьковской области. Это село Зеленое, находящееся в Харьковском районе. Кроме того, российские военные продвинулись на Нескучном направлении. Оно расположено в 23 км к северо-востоку от самого города Харьков.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, называя обстановку тяжелой, сообщает о "высокой динамике боевых действий" на нескольких участках к северу и северо-востоку от Харькова:

"Боестолкновения происходят на направлениях Пыльна – Лукьянцы, Пыльна – Глюбокое, Пыльна – Олейниково, Муром - Бугроватка. Кроме того, Россия ведет наступательные действия на направлениях Стрильча – Глюбокое, Олейниково – Глюбокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка – Тихое", - заявляют в ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не сообщает о взятии российскими войсками нескольких сотен километров в квадрате. Это еще раз подтверждает заявления украинских высокопоставленных чиновников ВСУ в интервью иностранным СМИ о том, что администрация Зеленского требует "переможных" отчетов и крайне недовольна, когда отчеты с передовой отрицательные.