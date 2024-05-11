Эксперты отечественного ВПК не прекращают усовершенствовать оружие и бронетехнику ВС РФ

Опубликованные в сети видеокадры показывают, как российский танк Т-90М "Прорыв" не остановил свой ход в зоне боевых действий даже после получения нескольких ударов от беспилотных летательных аппаратов украинских формирований. Танк Вооруженных Сил России, получивший как минимум два прямых попадания в область башни, не прекратил выполнять свою боевую задачу, подтверждая надежность отечественной военной бронетехники.

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Западные средства массовой информации уже успели оценить защищённость российских основных боевых танков спустя многие месяцы продолжительных боестолкновений. Военно-промышленный комплекс Российской Федерации постоянно ведёт работу над модернизацией и повышением огневой мощи своей техники. Также, по мнению иностранных экспертов, к несчастью для украинского руководства и Североатлантического Альянса, Россия имеет достаточный военный потенциал, чтобы вести активные боевые действия еще несколько лет, благодаря увеличению объемов производства оружия, боеприпасов и бронетехники по высоким стандартам качества.

Обновление оружия для Вооруженных Сил России активно проводится на предприятиях страны, включая массовое производство танков Т-90М, которые в ближайшем будущем заменит собой более старые модели.

Полное видео можно посмотреть по ссылке: https://t.me/c/1603727549/46421