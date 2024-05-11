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Zelikman
Минторг США ограничил передачу технологий 37 китайским компаниям
По мнению американских властей, данные организации занимались работой над квантовыми вычислениями и могли использовать технологии в военных целях или для шпионажа.

  Между США и КНР разгорается "чиповая война" из-за добавления Министерством торговли Байдена 37 китайских предприятий, работающих над квантовыми технологиями, в перечень компаний с положениями об экспортном контроле (EAR), что строго осложняет поток продукции, принадлежащей США, для данных организаций.

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  37 компаний были добавлены в список из-за работы в сфере квантовых вычислений. Военное применение квантовых вычислений Китаем вызывает обеспокоенность администрации Байдена, которая стремится ослабить технологическое развитие Поднебесной.

  Помимо этого, 11 компаний привлекли к ответственности за участие в китайском шпионском инциденте с воздушным шаром, а 4 организации предположительно искали применение квантовых вычислений в военных беспилотных авиационных системах.

  Министерство торговли рассматривает добавления в список компаний как ключевой инструмент для предотвращения какого-либо доступа к передовым технологиям Соединённых Штатов. Однако подход администрации Байдена в вопросе данного конфликта противоречит позиции Государственного департамента Штатов, который предпочитает умеренный подход к торговле и отношениям с Китаем. Всё же большая часть американских политиков настроена враждебно. 

#сша #китай #технологии #санкции #чипы
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