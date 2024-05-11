По словам Джины Раймондо, американские компании получают порядка 92% чипов от TSMC

В течение последних лет Соединённые Штаты Америки активно наращивают свои собственные производственные мощности в различных областях и самое огромное внимание уделяется высокотехнологичным продуктам.

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Администрация Байдена развернула масштабную кампанию по привлечению мировых лидеров в сфере производства полупроводников и высокотехнологичных чипов. Американские политики считают необходимым достичь хотя бы частичной независимости от поставок из Азиатских стран, в первую очередь речь идёт о тайваньском гиганте TSMC, который выпускает большинство жизненно необходимых чипов для таких компаний как Nvidia, Apple, AMD, Sony, Qualcomm, MediaTek и многие другие.

Накануне министр торговли Соединённых Штатов Джина Раймондо заявила, что вооружённый конфликт между Китаем и Тайванем в настоящий момент может оказаться настоящей катастрофой для США. По её словам, 92 процента всех импортируемых американскими компаниями высокотехнологичных чипов, поставляется непосредственно из TSMC.

Судя по всему, в ожидании данного кризиса американские власти концентрируют на своей территории всё больше заводов от ведущих в отрасли компаний. Свои новые заводы на территории США возводят TSMC, Samsung, intel, Nvidia, Hynix и ряд других фирм.

Помимо этого, США постоянно расширяют список санкций против Китая и его компаний. Американцы хотят остановить развитие КНР, опасаясь, что Пекин сумеет сократить технологический разрыв между странами.