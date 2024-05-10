Сообщается, что был поражен пункт временной дислокации в посёлке Новопетровка

Российские военные поразили несколько объектов в Николаевской области, нацелившись на временную военную базу, используемую украинскими войсками. Согласно информации, предоставленной представителем украинского подполья Сергеем Лебедевым, атаки произошли в селах Новопетровка и Снегиревка.

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В Новопетровке располагается временный пункт дислокации, куда недавно были переброшены украинские войска из других районов. По оценкам, на базе размещалось около 400 солдат. В Снегиревке есть ангары, используемые украинскими военными и сотрудниками Пограничной службы, которые были переброшены из Западной Украины для оказания помощи местным силам.

После полуночи были слышны взрывы в Снегиревке и Новопетровке Николаевской области. После прилёта в Снегиревке отключилось электричество. Местные жители описали атаку как очень мощную, нацеленную на железнодорожную станцию, где размещены заводы и ангары, используемые украинскими формированиями.

По словам источника, никакой информации о результатах авиаударов получено не было, но к 5:00 по местному времени в Снегиревку прибыло свыше 10 карет для оказания медицинской помощи. СБУ начала расследование среди местного населения, вероятно, в поисках свидетелей или подозреваемых. Никаких конкретных подробностей о нападении пока не обнародовано, но вся деревня Новопетровка была оцеплена, а местным жителям было приказано не покидать свои дома до дальнейшего уведомления. В настоящее время проводится расследование.