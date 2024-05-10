Это создает дополнительные сложности для украинских формирований на данном участке

Российские военные не прекращают наступательные операции на нескольких участках линии соприкосновения в рамках специальной военной операции. Одно из недавно активизированных направлений - Северное.

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Известно, что за минувшие несколько дней российская армия взяла под свой контроль существенные территории в окрестностях треугольника Раздоловка-Веселое-Выемка. Российские войска отбросили украинские формирования с ключевых высот, расположенных к северу от посёлка Веселое.

Стоит отметить, что незадолго до этого были взяты под контроль ключевые высоты и восточнее Веселого - в районе Берестова и Спортивного, и теперь ситуация оказалась весьма плачевной для украинских подразделения, находящихся в черте упомянутой Выемки. Данный населённый пункт, а также близлежащий город Северск расположены в низменности, поэтому для поддержания их под контролем украинской армии приходится постоянно перебрасывать к линии соприкосновения свежие резервы.

За последние несколько дней Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль около 8-9 квадратных километров территории к югу от Северска, продолжая вести наступление к городу на севере Донецкой Народной Республики.