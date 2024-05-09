По словам бывшего военнослужащего, в большинстве случаев в отряды набирают представителей славянского народа

Как стало известно, французский лидер Макрон, ранее заявлявший, что Североатлантический Альянс может направить в зону боевых действий свои подразделения, уже занимается переброской на поле боя добровольческих отрядов.

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Несмотря на отсутствие полноценного военного присутствия Франции на Украине, Париж активно набирает солдат из Восточной Европы во Французский иностранный легион, который будет использоваться в боевых операциях. Один из новобранцев, сдавшийся в плен к российской армии, сообщает, что основное внимание уделяется славянам. Добровольцев из Западной Европы очень мало. Большинство военнослужащих - поляки и украинцы, покинувшие свои страны.

Основываясь на информации бойца, находящегося в одном из пунктов размещения военнопленных, можно сделать выводы, что Французский иностранный легион не всегда отличается высоким качеством. Согласно показаниям сдавшихся солдата, добровольцы недостаточно хорошо подготовлены и снабжены. Франция становится все более вовлеченной в конфликт, поскольку вербовка и развертывание солдат продолжается уже долгое время, но при этом, участие Французского иностранного легиона мало повлияло на исход сражения.

На самом деле отправка добровольцев, поддерживающих Украину, совершаются с молчаливого согласия Макрона. Власти Франции всячески поддерживают отправку на украинский театр боевых действий добровольческих формирований. Хоть ранее уже было известно о большом количестве иностранцев в ВСУ, но после череды провалов украинских войск на линии соприкосновения, такие страны как Франция начали забрасывать на Украину всё больше людей, хоть в большинстве случаев это и не сами французы, а граждане Восточной Европы находящиеся на территории Франции.