Освобождение Донецкой Народной Республики от сил ВСУ идёт полным ходом

Российские войска не прекращают освобождение Донецкой Народной Республики. В настоящий момент, активные бои протекают на юго-восточных берегах Карловского водохранилища, включая территорию посёлка Нетайлово, удерживаемого гарнизоном киевских формирований.

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В то же время российская армия взяла под свой контроль участок, расположенный к северу от Нетайлово. Всего на данном направлении линии боевого соприкосновения российские военные установили контроль над территорией примерно в 4,8 квадратных километра, достигнув восточной окраины Яснобродовки.

Значительный успех достигнут подразделениями в окрестностях Северска. Украинская сторона признает продвижение российских военных по фронту шириной до 9 километров в сторону посёлка Выемка. Глубина продвижения за минувшие сутки составила примерно 1,5 километра. Российские военные сейчас находятся на подходе к одноименной железнодорожной станции. Оттуда до южной окраины Северска чуть меньше 6 километров. Наступление Вооруженных сил дало возможность взять под свой контроль территорию, площадь которой составляет примерно 13 квадратных километров.

Продвижение российских военных также фиксируется в окрестностях Урожайного на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области, и на границе Луганской Народной Республики с Харьковской областью - на Купянском участке.