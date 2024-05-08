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Zelikman
Китайская компания Lingjiu представила собственную бюджетную видеокарту для внутреннего рынка КНР
Видеоадаптер GP201 является аналогом для Nvidia GT 1030

  Молодая китайская компания Lingjiu Microelectronics хочет вступить в гонку за доминирование среди видеоадаптеров на рынке Китайской Народной Республики со своим новым GP201. Карта, доступная в пяти различных форм-факторах, имеет базовую частоту 1,2 ГГц, производительность с плавающей запятой одинарной точности 1,2 ТФЛОПС, 2 ГБ памяти DDR4 и потребление до 30 Ватт. Карта поддерживает PCIe 3.0 и совместима с большей частью китайских систем. Имеется поддержка DisplayPort и AdaptiveSync.

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  Хотя технические характеристики GP201 могут показаться весьма слабыми, стоит отметить, что самая дешевая версия GT 1030 от Nvidia, выпущенная в 2017 году, продается примерно за $50 и имеет аналогичные характеристики. Однако, вполне вероятно, что карта Lingjiu не сможет соответствовать уровню оптимизации и поддержки драйверов, предоставляемых Nvidia, в течение нескольких последующих лет.

  Несмотря на это, Lingjiu удалось вывести свою видеокарту на рынок намного быстрее, чем многим другим китайским компаниям, которые ранее анонсировали графические процессоры. Фактически, Lingjiu уже превзошла своего главного конкурента Loongson на рынке бюджетных видеокарт, причем Loongson обещает выпустить аналог RX 550 в третьем квартале текущего года, который лишь немного мощнее GT 1030.

  Стремление китайского правительства к технологической независимости и его цель перевести все правительственные учреждения на отечественные компьютеры и компоненты к 2027 году создали высокий спрос на китайские видеокарты. Однако, в гонку между Nvidia и AMD, которая существовала десятилетиями, Lingjiu вступить вряд-ли удастся ближайшие годы. На данный момент карта Lingjiu доступна только в Китае, но, вероятно, в будущем она появится и на других рынках.

#nvidia #китай #видеокарта #gt 1030 #gp201 #lingjiu
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