США хотят существенно снизить зависимость от азиатских партнёров

Согласно отчету Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), производство микрочипов в Соединенных Штатах, как ожидается, значительно увеличится в ближайшие годы, что поможет снизить зависимость США от Азии.

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В отчете говорится, что мощности по производству полупроводников в США утроятся к 2032 году, согласно исследованию, проведенному Boston Consulting Group от имени SIA. В отчете также говорится, что доля рынка США в полупроводниковой промышленности увеличится с нынешних 10% до 14% к 2032 году.

Это увеличение производства повернет вспять тенденцию сокращения собственного производства микрочипов, которая наблюдалась десятилетиями. Согласно отчету, если бы не программы государственного финансирования, такие как Закон о чипах 2022 года, доля рынка США сократилась бы до 8%.

"Мы всегда говорили, что Закон о чипах был сильным первым шагом, но нам нужно больше, чтобы добраться до земли обетованной. Наша промышленность полностью понимает, что у нас чрезмерная концентрация производства в Азии", - сказал Джон Неффер, генеральный директор SIA, в интервью.

Закон о чипах предоставил гранты на сумму $39 миллиардов, займы и кредитные гарантии на сумму $75 миллиардов и налоговые льготы на 25%, чтобы стимулировать полупроводниковые компании строить заводы в США. После принятия этого закона США заручились обязательствами пяти ведущих мировых производителей полупроводников по расширению их производственных мощностей в стране. В число этих производителей входят Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co. и Intel Corp.

Министр торговли Джина Раймондо, чье ведомство отвечает за распределение средств в соответствии с Законом о чипах, заявила, что США намерены производить 50% передовых логических микросхем в мире к концу десятилетия.

Однако, согласно отчету, США - не единственная страна, увеличивающая свои амбиции в области производства микрочипов. Китай строит около 30 новых заводов по производству отдельных компонентов цепочки поставок, что превышает 26 заводов в США. Европейский союз также реализует 8 таких проектов.