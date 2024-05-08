В частности, увольнениям подвергнутся работники из проблемного подразделения Gamesa

Siemens Energy AG прилагает усилия для улучшения позиции своего проблемного подразделения, занимающегося производством ветряных турбин. Немецкий производитель планирует сократить объемы производства и рабочие места в своем подразделении Gamesa, чтобы вернуть его к прибыльности после четырехлетнего периода убытков.

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Сокращения затронут наземную деятельность, которая является основным источником проблем для Gamesa из-за высоких затрат, приводящих к убыткам в отрасли. Технические проблемы с новым поколением ветряных турбин Gamesa угрожали прибыльным энергетическим и газовым подразделениям компании Siemens Energy, вынуждая бывшее подразделение Siemens AG искать поддержку государства для конкуренции за крупные заказы.

Gamesa также собирается заменить своего генерального директора, что станет четвертой подобной заменой с 2017 года. 50-летний Филип Винод, в настоящее время руководящий подразделением информационных технологий, закупок и инноваций Siemens Energy, заменит Йохена Эйкхольта, который возглавлял испанское подразделение ветроэнергетики с марта 2022 года.

"Существует постоянный спрос на технологии, способствующие энергетическому переходу. Оздоровление нашего ветроэнергетического бизнеса остается приоритетом" - заявил генеральный директор Кристиан Брух.

Siemens Energy ожидает, что решение проблем потребует многих лет, и планирует достичь уровня безубыточности к 2026 году. В феврале Брух заявил, что Siemens Energy может продать свое проблемное подразделение по производству прибрежной ветроэнергии, если не сможет достичь целей по прибыли в среднесрочной перспективе.