Американские политики до сих пор не предоставили четких доказательств, что приложение TikTok угрожает национальной безопасности США.

TikTok подал иск против правительства Соединённых Штатов из-за нового закона, который требует, чтобы его материнская компания из Китая, Bytedance Ltd., продала популярное видеоприложение или оно будет запрещено на всей территории страны.

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Этот иск стал первым судебным разбирательством с момента принятия закона конгрессом в апреле. Закон был предложен с целью решить проблемы национальной безопасности, связанные с опасениями, что правительство Китая может получить доступ к данным пользователей или контролировать содержание приложения. В случае, если продажа не произойдет, приложение будет закрыто к январю.

Руководство TikTok утверждает, что закон будет иметь негативное влияние на свободу слова, а также нанесет ущерб создателям контента и владельцам малых компаний, которые зависят от платформы. Компания заявляет, что уже потратила значительные суммы на изоляцию своих операций в США и согласилась на надзор со стороны американской компании Oracle Corp.

В заявлении, поданном в апелляционный суд США в округе Колумбия, компания отметила, что это первый раз, когда конгресс вводит постоянный общенациональный запрет на платформу социальной сети, которая является единой для более чем миллиарда пользователей по всему миру.

Судебное разбирательство началось после того, как президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и Израилю, который включает положение о TikTok, требующее продажи приложения или его закрытия в США к январю.

TikTok обратился в суд с просьбой признать, что закон противоречит конституции и запретить министерству юстиции его исполнение. Компанию на суде представляют Covington and Burling LLP и Mayer Brown LLP.

Кроме того, в иске указывается, что Bytedance не планирует искать покупателя для TikTok по мере приближения срока. На данный момент приложению позволено продолжать работу в США, но в случае невыполнения требований закона, на компанию будет наложен запрет.

Для США иск означает, что правительственные чиновники могут быть вынуждены раскрывать секретную информацию о необходимости закона и угрозах национальной безопасности, представляемых алгоритмом приложения. Администрация до сих пор не представила конкретных доказательств поддержки своих опасений.