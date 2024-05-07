В состав очередной поставки вошли БМП-3 с дополнительной защитой и БМД-4М

Курганский машиностроительный завод передал Вооружённым Силам Российской Федерации очередную партию новой военной бронетехники. В составе очередного эшелона имеются такие единицы техники как БМП-3, обвешанные дополнительным бронированием и защитой, включая маскировочные комплексы "накидка", и БМД-4М.

реклама

Сотрудники предприятия переработали опыт спецопераций и выполнили ряд модернизаций в конструкции БМП-3. Данная поставка получила стандартные комплекты дополнительной защиты, бронирование верхней полусферы и средства снижения видимости - "накидки".

Бронирование от ударов средствами поражения в борт и в верхнюю полусферу обеспечивают надежную защиту для машины. "Накидки" способствуют уменьшению видимости боевой машины.

"Ростех" выпускает огромный ассортимент бронетехники и вооружений, включая улучшенные БМД-4М и БМП-3. Курганский машиностроительный завод отправил новую партию техники с усиленной защитой. "Накидки" и другие инновации существенно улучшили живучесть техники", - рассказал индустриальный директор кластера вооружений и спецхимии госкорпорации "Ростех".

Помимо этого, в апреле предприятие произвело комплекты защиты для бронетехники БМП-2, противокумулятивные решетки и бронеэкраны.