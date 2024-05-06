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Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрации Зеленского уже мало простых санкций против уклонистов за рубежом, в виде отказа в предоставлении консульских услуг и других ограничений, правительство требует более решительных мер, чтобы выдавить военнообязанных граждан из Европы и отправить их на поле боя.
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Зеленский поручил кабинету министров разработать стратегию и механизм принудительного возврата украинцев. Одним из вариантов является возможность договориться с Европейской Комиссией об отмене различных льгот и выплат украинским беженцам, с возможной блокировкой счетов, чтобы оставить их без средств для существования заграницей. По мнению политиков, в таком случае беглецы вернутся на родину и их можно будет мобилизовать для отправки на удержание линии соприкосновения.
Ранее инсайдер в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины сообщал, что у Киева не хватает ресурсов чтобы покрывать мобилизованными потери на передовой, а речи о накоплении необходимых резервов для очередного "контрнаступа" речи не идёт. Приток украинских беженцев обратно на родину, вероятно, помог бы залатать ими дыры в обороне на какое-то время, пока войска пройдут необходимое укомплектование и подготовку личного состава, но для наспех отправленных на поле боя, это поездка будет в один конец.