Администрация Зеленского хочет оставить своих граждан за рубежом без средств для существования, чтобы им пришлось вернуться на родину

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрации Зеленского уже мало простых санкций против уклонистов за рубежом, в виде отказа в предоставлении консульских услуг и других ограничений, правительство требует более решительных мер, чтобы выдавить военнообязанных граждан из Европы и отправить их на поле боя.

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Зеленский поручил кабинету министров разработать стратегию и механизм принудительного возврата украинцев. Одним из вариантов является возможность договориться с Европейской Комиссией об отмене различных льгот и выплат украинским беженцам, с возможной блокировкой счетов, чтобы оставить их без средств для существования заграницей. По мнению политиков, в таком случае беглецы вернутся на родину и их можно будет мобилизовать для отправки на удержание линии соприкосновения.

Ранее инсайдер в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины сообщал, что у Киева не хватает ресурсов чтобы покрывать мобилизованными потери на передовой, а речи о накоплении необходимых резервов для очередного "контрнаступа" речи не идёт. Приток украинских беженцев обратно на родину, вероятно, помог бы залатать ими дыры в обороне на какое-то время, пока войска пройдут необходимое укомплектование и подготовку личного состава, но для наспех отправленных на поле боя, это поездка будет в один конец.