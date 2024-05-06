Данные беспилотники будут развернуты в Индо-Тихоокеанском регионе для применения против Китая в случае конфликта

Switchblade 600, 23-килограммовый беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией AeroVironment Inc., получил значительную поддержку от Министерства Обороны США в рамках усилий Пентагона по подготовке к потенциальному конфликту с Китаем. Беспилотник является первым в новой линейке недорогого автономного оружия, финансирование которого Пентагон публично признал в рамках своей программы Replicator. Целью программы является внедрение новых систем к августу 2025 года для противодействия китайским возможностям.

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Switchblade 600 может пролететь до 39 километров и оставаться в воздухе в течение 40 минут, прежде чем поразить цель фугасной боеголовкой. Пентагон объявил о его включении в программу сегодня. Неясно, сколько других компаний получат поддержку своих систем, но американское министерство обороны заявило, что это увеличит производство для тех, которые будут отобраны.

Компании, получившие финансирование, увидят значительный рост заказов, поскольку военное ведомство планирует массовое производство выбранных систем для достижения своих амбициозных целей. Конгресс одобрил финансирование программы Replicator в размере $500 миллионов в этом финансовом году, и еще столько же будет запрошено на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.

"Эти инвестиции объединяют возможности широкого круга традиционных и нетрадиционных технологических компаний, включая поставщиков, производителей и разработчиков программного обеспечения", - говорится в заявлении.

Несколько важных вопросов о программе остаются без ответа, включая влияние на цепочку поставок производства тысяч беспилотных летательных аппаратов к августу 2025 года и где они будут развернуты в Индо-Тихоокеанском регионе. Возможные местоположения включают японские острова, Филиппины, Тайвань или корабли ВМС США.