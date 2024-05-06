Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Представитель демократов в США: В случае разгрома ВСУ Штаты должны будут вмешаться в конфликт
Хаким Джеффрис выразил своё мнение по поводу отправки на Украину американских военных

реклама

  Американские силы могут втянуться в конфликт на Украине, и размещение там подразделений США полностью не исключено, говорится в заявлении лидера демократов Палаты представителей Хакима Джеффриса. 

реклама

  В интервью журналистам Джеффрис заявил, что Соединённые Штаты не могут позволить администрации Зеленского пасть в конфликте с Россией, поскольку это существенно увеличило бы вероятность того, что Штаты будут вынуждены вмешаться в боевые действия не только деньгами, но и войсками.

  Однако, это заявление не следует воспринимать всерьез, поскольку Джеффрис выражал свой личный взгляд на украинский конфликт, но не представлял администрацию Белого дома. Как многократно заявлялось, США не готовы направлять войска на Украину, даже в условиях полного краха украинской армии, так как это привело бы к прямому столкновению с Россией и имело бы непредсказуемые последствия.

  США уже вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и военные технологии, а также оплачивая добровольческие формирования. НАТО также не хочет вступать в боестолкновения с Россией, поскольку они провели "красные линии" в конфликте. Однако французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность отправки французских войск на Украину, если поступит запрос от президента Зеленского. Также накануне появилась информация, что подразделения французского Иностранного легиона уже находятся на Украине.

#сша #сво #всу #армия #бои #конфликт #наступление
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
35
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
2
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
2
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
2
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
2
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
12
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
3
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
+
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
Разработана память, способная работать при температуре 600°C более 60 часов
+
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
+
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
3
Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
+

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
53
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
287
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
71
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
176
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
2
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
1
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
26
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
1
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
2
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
1

Сейчас обсуждают

Дырка от Бублика
11:47
да тут всякие подгорают, особенно у Nvidia&Intel Hater зад раскалился до красна
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Дырка от Бублика
11:45
да горит у тебя синезеленым пламенем, почему так?
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Дырка от Бублика
11:44
и что?
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Алексей Полянский
11:43
Достали на хром гнать. Он уже вообще ничего не ест, и сам по себе вкладки выгружает, хотя ресурсов анлимитед....((
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
Andri Klin
11:37
"Все работало, но я установил новое ядро". После этого можно не читать. Вспоминается история и глючной винде и стабильной MacOs. Человек после установки винды ставил кучу твикеров и вытался твикать, н...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Алексей Полянский
11:35
Дак вогоны пустые. Ладно б груженые были...
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
nukemall
11:30
Очередной чисто американский тупой попил бабла.
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
Алексей Калинин
11:28
Не путай вкладки и закладки
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
Nvidia&Intel Hater
11:26
Дырка от бублика это тот же беринган он же тартмент и не удивлюсь что еще куча твинков,эти убогие гомогеи ток и могут твинки клепать
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
nukemall
11:23
Брысь под шконку, гомосятина.
Власти Оренбургской области раздадут сертификаты на детскую одежду номиналом 7 тыс. руб. всем семьям с детьми, пострадавшим от паводков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем