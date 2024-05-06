Хаким Джеффрис выразил своё мнение по поводу отправки на Украину американских военных

Американские силы могут втянуться в конфликт на Украине, и размещение там подразделений США полностью не исключено, говорится в заявлении лидера демократов Палаты представителей Хакима Джеффриса.

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В интервью журналистам Джеффрис заявил, что Соединённые Штаты не могут позволить администрации Зеленского пасть в конфликте с Россией, поскольку это существенно увеличило бы вероятность того, что Штаты будут вынуждены вмешаться в боевые действия не только деньгами, но и войсками.

Однако, это заявление не следует воспринимать всерьез, поскольку Джеффрис выражал свой личный взгляд на украинский конфликт, но не представлял администрацию Белого дома. Как многократно заявлялось, США не готовы направлять войска на Украину, даже в условиях полного краха украинской армии, так как это привело бы к прямому столкновению с Россией и имело бы непредсказуемые последствия.

США уже вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и военные технологии, а также оплачивая добровольческие формирования. НАТО также не хочет вступать в боестолкновения с Россией, поскольку они провели "красные линии" в конфликте. Однако французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность отправки французских войск на Украину, если поступит запрос от президента Зеленского. Также накануне появилась информация, что подразделения французского Иностранного легиона уже находятся на Украине.