Соответствующее решение уже принято кабинетом министров Израиля

Как сообщает издание Bloomberg, кабинет министров Израиля одобрил решение о прекращении вещания телеканала "Аль-Джазира" на территории Израиля, что является прецедентным шагом для прекращения местной деятельности международного средства массовой информации.

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Несколько министров от Партии национального единства Бенни Ганца воздержались при голосовании и раскритиковали этот шаг, сославшись на эскалацию напряженности между различными фракциями в правительстве, возглавляемом премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Партия Ганца заявила, что, хотя они поддерживают закрытие телеканала "Аль-Джазира", который принадлежит Катару, израильский военный кабинет согласился отложить любое решение по просьбе служб безопасности, включая главу Моссада, чтобы не нанести ущерб продолжающимся мирным переговорам в Египте.

Нетаньяху объявил, что Израиль не уступит требованию ХАМАСА прекратить войну. Израиль и ХАМАС работали через посредников над заключением соглашения о прекращении огня, которое включало бы освобождение израильских заключенных, удерживаемых в Газе, и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Катар выступает в качестве посредника с начала конфликта в Газе.

Идея закрытия "Аль-Джазиры" циркулировала в кабинете Нетаньяху с самого начала конфликта, который состоит в основном из правых, националистических и иудео-ортодоксальных партий. Израиль обвинил "Аль-Джазиру" в распространении ложной информации.

В конце марта телеканал "Аль-Джазира" опубликовал сообщение, в котором говорилось, что израильские солдаты пытали и убивали женщин в больнице в Газе. Позже репортаж был удален со всех платформ "Аль-Джазира".

Закон, разрешающий закрытие "Аль-Джазиры" и других иностранных СМИ в Израиле, был принят кнессетом, израильским парламентом, в начале апреля. Это дало бы премьер-министру Израиля полномочия издать приказ Министерству связи о принятии мер против любого иностранного СМИ, которое, как считается, наносит ущерб стране, с одобрения по крайней мере одного сотрудника служб безопасности и кабинета министров.