По словам источников, Киев не может даже восполнять ежедневные потери на поле боя

Как сообщает источник из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, по мнению большинства военных офицеров, киевские подразделения больше не смогут организовать адекватное масштабное контрнаступление, подобное тем, которые были в 2022 и 2023 годах, хотя даже и они вызывают большое количество вопросов и споров.

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По словам инсайдера, в первую очередь есть понимание, что большинство профессиональных военнослужащих Украины уже ликвидировано, в качестве резервов у ВСУ находятся в основном наспех обученные люди, гражданские, которые не смогли во время покинуть территорию страны и были пойманы на улице, после чего насильно отправлены на поле боя. В армии больше нет мотивации, а боевой дух сломлен провалом летнего контрнаступления, огромным количеством потерь и непопулярными приказами нового главнокомандующего Сырского.

Вдобавок, российская армия перешла на совершенно новый уровень за последние два года. Если ранее на поле боя был какой-то паритет за счет западных технологий, то уже на сегодня Вооруженные Силы России уничтожают украинские формирования на всех участках, о чем и свидетельствуют постоянные территориальные потери Киева.

Источник рассказал, что для очередного контрнаступления необходимо набрать большое количество дополнительных резервов и хорошо их замотивировать, а также вооружить. Однако, Киев не может восполнять даже потери на поле боя, а объёмов западной помощи, подобных тем, что были в 2023 году, Украина уже не увидит. Поэтому украинские высокопоставленные военные считают заявления политиков обыкновенной ложью.