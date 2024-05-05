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Zelikman
Инсайдер: ВСУ уже не смогут организовать новое масштабное контрнаступление
По словам источников, Киев не может даже восполнять ежедневные потери на поле боя

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  Как сообщает источник из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, по мнению большинства военных офицеров, киевские подразделения больше не смогут организовать адекватное масштабное контрнаступление, подобное тем, которые были в 2022 и 2023 годах, хотя даже и они вызывают большое количество вопросов и споров.

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  По словам инсайдера, в первую очередь есть понимание, что большинство профессиональных военнослужащих Украины уже ликвидировано, в качестве резервов у ВСУ находятся в основном наспех обученные люди, гражданские, которые не смогли во время покинуть территорию страны и были пойманы на улице, после чего насильно отправлены на поле боя. В армии больше нет мотивации, а боевой дух сломлен провалом летнего контрнаступления, огромным количеством потерь и непопулярными приказами нового главнокомандующего Сырского.

  Вдобавок, российская армия перешла на совершенно новый уровень за последние два года. Если ранее на поле боя был какой-то паритет за счет западных технологий, то уже на сегодня Вооруженные Силы России уничтожают украинские формирования на всех участках, о чем и свидетельствуют постоянные территориальные потери Киева. 

  Источник рассказал, что для очередного контрнаступления необходимо набрать большое количество дополнительных резервов и хорошо их замотивировать, а также вооружить. Однако, Киев не может восполнять даже потери на поле боя, а объёмов западной помощи, подобных тем, что были в 2023 году, Украина уже не увидит. Поэтому украинские высокопоставленные военные считают заявления политиков обыкновенной ложью. 

#сво #всу #армия #бои #мобилизация
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