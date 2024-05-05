Модернизированные боеприпасы смогут поражать источники глушения GPS

Соединенные Штаты предоставили Украине специализированную технологию головки самонаведения для авиационных бомб JDAM-ER, которые могут использоваться для наведения на источники помех GPS. Этот шаг американцев направлен на то, чтобы помочь Украине бороться с российскими системами радиоэлектронной борьбы, которые значительно снижают эффективность высокоточного оружия.

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Пентагон раскрыл данные о подписании контракта на покупку бомбовых головок с наведением для использования против "источников глушения GPS". Соглашение также включает интеграцию данных GPS в существующие системы JDAM в Украине. Другие детали соглашения не разглашаются. Считается, что новые бомбы с GPS-наведением будут использоваться для поражения российских систем радиоэлектронной борьбы.

Этот контракт предполагает экспорт дополнительной иностранной военной техники на Украину. Решение было принято вслед за заявлениями военных чиновников Соединённых Штатов о низкой эффективности американского высокоточного оружия из-за российских систем радиоэлектронной борьбы. Согласно актуальным данным, точность стрельбы 155-мм снарядом M982 Excalibur снизилась с 70% до 6%. Также сообщалось о проблемах с точностью стрельбы ракетами GMLRS и авиабомбами с наведением JDAM. Бомбы GLSDB, специально разработанные для украинской армии, показали крайне низкую эффективность.

С появлением новых бомб с GPS-наведением американцы надеются изменить ситуацию и сделать бомбы более эффективными.