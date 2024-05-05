Сообщается, что подразделения подошли к населённому пункту Новопокровское и в скором времени начнут выдавливать из него ВСУ

Российская армия не теряет своего напора после взятия под контроль Очеретино. За минувшие несколько дней российские военные успешно освободили Новобахмутовку и Соловьёво на юге, а также Новокалиново, Керамик и Архангельское на севере от этого поселка.

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Сейчас поступают сообщения о приближении Вооруженных Сил Российской Федерации к поселку Новопокровское к юго-западу от освобожденного Соловьево. Таким образом, за прошедшие сутки российская армия захватила примерно 4,4 квадратных километра территории на этом направлении.

Боевые действия разворачиваются на северо-востоке Новопокровского, и украинские формирования вынуждены отступать под давлением российских вооруженных сил. Шансов на удержание Новопокровского у киевской группировки практически нет, что означает его отступление к Карловскому водохранилищу на севере. Российские войска уже достигли южных берегов этого водоема, который играет важную роль в водоснабжении Донбасса.

На фоне подобных существенных продвижений на передовой, западные чиновники и политики всё чаще озвучивают свои мысли о возможной отправке войск Североатлантического Альянса на Украину, опасаясь, что Россия окончательно разобьёт украинские формирования и правление Зеленского падёт. Надеясь на начало войны между НАТО и Россией, украинские чиновники также начали поднимать тему о готовности заручиться помощью западных партнёров.