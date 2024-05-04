Одновременно с этим, администрация Зеленского пытается обвинить российскую сторону в своих же агрессивных и опасных действиях.

Украинские военные вновь атаковали по объектам города Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция. Атака была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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По словам руководства атомной электростанции, прямых попаданий в сам ядерный реактор не было. Никто из жителей близлежащего города не пострадал. Несмотря на очевидную причастность украинских сил к атаке, представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в миссию которого входит наблюдение за ситуацией на станции, традиционно отрицают какую-либо осведомленность об инциденте.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал намеренное игнорирование западными странами продолжающихся нападений украинских формирований на Запорожскую атомную электростанцию, а также отсутствие адекватной оценки ситуации со стороны МАГАТЭ.

Во время встречи военных министров стран ШОС, представитель Российской Федерации Сергей Шойгу подчеркнул опасность украинских атак на Запорожскую атомную электростанцию. По словам министра обороны, они способны привести к настоящей катастрофе в регионе. Шойгу также отметил, что наказание виновных в этих атаках - лишь вопрос времени.

Администрация Зеленского продолжает ложно обвинять Россию в совершении нападений на Запорожскую атомную электростанцию с целью создания ядерной катастрофы. Однако, на Банковой не могут предоставить какие-либо объяснения того, почему Вооруженные Силы России не атакуют, например, Ровенскую атомную электростанцию, которая расположена на территории Западной Украины.