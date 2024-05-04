Эксперты предполагают, что для защиты полуострова используются новейшие комплексы С-500

Министерство обороны России объявило, что в ночь на 4 мая ВСУ совершили новую попытку атаки на полуостров Крым. В качестве оружия были применены дальнобойные ракеты ATACMS, переданные еще до принятия решения конгрессом о новом пакете военной помощи украинскому правительству.

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Стратегические средства ПВО перехватили четыре американские ракеты в воздушном пространстве над Крымом. Однако, не было раскрыто, какой именно зенитный ракетный комплекс был задействован для уничтожения ATACMS.

Это свидетельствует о том, что ВСУ продолжают пытаться нанести ущерб объектам на полуострове Крым и активно используют ATACMS. Они даже стремятся атаковать Крымский мост. Речь о возможном ударе по мосту через Керченский пролив вызвала жесткое предупреждение со стороны России.

Несколькими днями ранее противовоздушная оборона России уже отразила атаку шести ATACMS над Крымом. Эксперты в США высказали предположение о возможном применении Россией совершенно новых средств перехвата, включая комплексы С-500. Пока эта информация не была ни подтверждена, ни опровергнута.