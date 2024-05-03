По мнению аналитиков, с такими темпами наступления ВС РФ, гарнизон украинских сил в городе Часов Яр долго не простоит.

В зоне проведения Специальной Военной Операции для ВСУ наблюдается критическая ситуация не только на Авдеевском, но и на Бахмутском участке, где основные боестолкновения разворачиваются в районе Часова Яра.

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В своих материалах информагентство The Kyiv Independent отмечает, что выбранная Россией тактика в данном направлении приносит отличные результаты.

По мнению журналистов, российская армия используют свое превосходство в вооружении и численности, за счёт чего оказывает непрерывное давление на украинский гарнизон в Часовом Яре. Одновременно с этим, украинские военные медики отмечают, что беспилотники российских войск были оснащены ночным зрением, что затрудняет вывоз раненых даже в ночное время.





Если ВС РФ будут продолжать придерживаться своей тактики и не уменьшат давление на украинские формирования в Часовом Яре, город может оказаться под угрозой падения. Этот населённый пункт является ключевой точкой в агломерации четырех городов — от Константиновки через Дружковку в Краматорск и Славянск, что составляет основу оборонительной линии Вооружённых Сил Украины на территории Донецкой Народной Республики.