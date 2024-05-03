Сообщается, что на загоревшемся предприятии оборонно-промышленной компании Diehl находилось большое количество вредных химических веществ.

Средства массовой информации Германии распространяют сообщения о разгоревшемся пожаре на крупном промышленном объекте. Пожары в Федеративной Республике Германия не редки, но данный случай выделяется особенной серьезностью. Проблема состоит в том, что возгорание произошло на металлургическом заводе, принадлежащем компании Diehl, которая занимается производством зенитных ракетных систем IRIS-T.

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Завод находится в одном из районов Берлина – Лихтерфельде. Кроме металлических конструкций и деталей, используемых для военной техники, завод хранил огромные запасы серной кислоты и других вредных химических соединений. В связи с этим введён режим повышенной химической опасности в городе. Местные власти рекомендуют жителям района оставаться в домах, закрыть окна и двери.

На месте происшествия работают пожарные расчёты, скорая помощь и служба замера уровня опасных веществ в воздухе. Дым распространяется в другие районы Берлина – Шпандау, Райникендорф и западнее. Пока нет данных о жертвах и пострадавших.

Стоит отметить, что это первый случай возгорания объектов военно-промышленного комплекса на Западе. Ранее, после обещания передать Киеву как можно больше боеприпасов, в одном из американских Штатов загорелся завод по производству артиллерийских снарядов, который должен был обеспечить украинские вооружённые формирования.