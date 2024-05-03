Украинские формирования не могут остановить дальнейшее продвижение российских войск

По информации сводок к утру 3 мая, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись севернее Очеретино – между Архангельским и Новоалександровкой. Армия сумела взять под контроль территорию глубиной примерно 1,4 километра и шириной свыше 2 километров. Теперь, можно отметить, что российские войска не прекращают увеличивать свои позиции на северном участке от Очеретино и взяли под свой контроль в районе еще 3 квадратных километра.

реклама

Это открывает новые возможности для продвижения к западу от автомобильной дороги, ведущей к населённому пункту Константиновка. Для украинских формирований ситуация на этом участке линии соприкосновения усложняется, поскольку они не предполагали таких быстрых потерь территорий и не настроили серьезные оборонительные линии на этом направлении.

Также, параллельно продвижению на север от Очеретино, российские войска приблизились к поселку Сокол, который находится приблизительно в 4 километрах от указанного населенного пункта. Продолжается движение в сторону Новопокровского, и на данном участке силам Украины не удается остановить наступление Российских вооруженных сил.





В Киеве уже не могут скрывать, насколько тяжёлая обстановка складывается для украинских вооруженных формирований. Российские войска продолжают освобождать территории, а Сырскому не хватает новых резервов и оружия для взятия ситуации под контроль.