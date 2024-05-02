Согласно информации от российских и украинских военных корреспондентов, боестолкновения уже давно протекают в пределах города Часов Яр.

Российские войска не прекращают наступательную операцию, получая под контроль новые территории и населённые пункты в Донецкой Народной Республике. Обстановка для украинских формирований становится все более тяжелой на Донецком участке, и это с неохотой признают в Киеве.

реклама

Риторика руководства Украины меняется в зависимости от целевой аудитории. Для внутреннего потребления они сообщают, что украинские военные держатся стойко, сопротивляются российским атакам и отступают только на заранее подготовленные рубежи по команде руководства. В западных средствах массовой информации цитируются заявления украинских официальных лиц о том, что ситуация очень плохая и они остро нуждаются в крупномасштабных поставках оружия.

Однако, невозможно скрыть реальность, рассказывая о виртуальных победах. Сергей Чаус, мэр города Часов Яр, расположенного недалеко от Донецка, признал, что боевые действия идут на каком-то расстоянии от города. Однако, это не так, поскольку некоторые районы Часов Яра перешли под контроль российских войск еще незадолго до этого. Даже немецкий военный аналитик Юлиус Репке признал, что российские войска прорвали украинскую оборону на южном фланге Часова Яра, достигли реки Донецк-Донбасс и даже пересекли ее. Офицер Национальной гвардии Украины сообщил о боевых действиях в окрестностях Часова Яра 21 апреля.

Тем временем мэр Часова Яра заявляет, что эвакуация в городе подошла к концу, хотя, по его же информации, населённый пункт покинули не все жители. В городе и его окрестностях все еще остается порядка 700 человек, которые отказываются уходить из своих домов. Число, вероятно, завышено. Вполне вероятно, что украинские чиновники, если они все еще находятся в городе, подсчитывают число людей, ожидающих прибытия российских вооруженных сил.

В Киеве нет недостатка в громких заявлениях, украинское военное руководство утверждает, что Генеральный Штаб Вооруженных Сил России отдал приказ своим войскам занять Часов Яр к 9 мая - Дню Победы в Великой Отечественной Войне. Если это произойдет, то это скорее будет чисто случайным совпадением, поскольку здесь нет никакой символики. Однако, в этом сценарии нет ничего плохого, поскольку это редкий случай, когда прогнозы украинской пропаганды верны.

С другой стороны, российские ресурсы пишут, что боестолкновения не прекращаются в окрестностях Часова Яра, как в самом городе, так и на его окраинах. Если принять во внимание параллельное продвижение российских войск со стороны Богдановки, становится ясно, что восточные окраины города находятся под угрозой окружения. Украинские силы испытывают нехватку резервов, российские войска сдерживают их на северо-восточной окраине города.