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Zelikman
MI-6: Российская армия может окружить крупную группировку ВСУ в районах Константиновки и Славянска
Спецслужбы Великобритании рекомендуют Зеленскому бросить в атаку все имеющиеся резервы, чтобы не дать армии России захватить Покровск

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  Быстрое продвижение российских военных из Авдеевки представляет угрозу обороне украинских формирований на территориях, которые они контролируют в Донецкой Народной Республике.

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  По мнению украинских экспертов, военные оказались в сложном положении после того, как российские войска освободили город Очеретино. Они считают, что прорыв на этом направлении дает российским военным возможность продолжить продвижение вглубь территорий, контролируемых Киевом, и окружить крупную группировку украинских вооруженных сил.

  Отмечается, что у британского разведывательного управления MI-6 также есть аналогичные опасения. Согласно данным источника из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского получила разведданные от MI-6, которые якобы указывают на то, что российские военные планируют окружить украинские вооруженные силы в укрепрайонах Константиновка и Славянск после создания широкой зоны высадки с захватом населённого пункта Покровск.

  Специалисты из Великобритании считают, что используя данную тактику, российское военное руководство намерено обойти украинские оборонительные сооружения и зайти в тыл украинским вооруженным силам в районе Донецка-Краматорска, а затем окружить их.

  Как сообщает инсайдер, британцы рекомендуют Киеву срочно перебросить все резервы на направление российского прорыва с целью стабилизации линии соприкосновения.

#сво #всу #армия #бои #наступление #инсайдер
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