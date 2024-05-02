По мнению аналитиков, Украина может столкнуться с отказом людей возвращаться в страну, проблемами нехватки рабочих рук, автоматизации, ухода бизнеса и снижения налоговой выручки

Чем больше территорий захватывает Россия, тем меньше шансов у Украины вернуться домой своих граждан, уехавших заграницу. Это может вызвать значительные экономические последствия для страны.

Андрей Гайдукий, эксперт в области миграционной политики, выделил несколько основных угроз, которые возникают из-за невозможности украинцев вернуться домой.

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"Первой угрозой является увеличение времени, необходимого для заполнения вакансий. Из-за эмиграции и старения рабочей силы компании не могут заполнить вакансии в течение трех-шести месяцев, в зависимости от отрасли. Это влияет как на выполнение заказов, так и на доходы компаний", - считает эксперт.

По его словам, в результате второй угрозой является принудительное повышение заработной платы сотрудникам, которая существенно превышает уровень инфляции. Заработная плата является ключевым расходом для бизнеса, и если она непредсказуема, предприятия могут рассмотреть возможность автоматизации или переезда в другую страну. В 2023 году инфляция в Украине составила 5,1%, а зарплаты выросли почти на 23%. Для сравнения, в Германии инфляция составила 5,9%, а зарплаты выросли всего на 6%. Правительству следует подумать о том, как обеспечить достаточное предложение рабочей силы, чтобы свести к минимуму проявление этих угроз и не допустить, чтобы предприятия рассматривали возможность эмиграции.

"Если предприятия не способны оперативно найти украинских работников по приемлемой цене, они должны быстро привлечь иностранных работников", - говорит Гайдукий.

Если этого не сделать, третья угроза - автоматизация производства. Хотя автоматизация и оцифровка в настоящее время популярны, для правительства это реальная проблема, поскольку приводит к снижению налогов и платежей. Например, если бы на заводе работало десять рабочих, а после автоматизации их осталось пять, бюджет не получал бы налоги на заработную плату, такие как подоходный налог с физических лиц и единый социальный взнос. В результате правительство потеряет доходы от налогов на заработную плату.

Однако, аналитик считает, что самой большой проблемой является нехватка людей, особенно налогоплательщиков.

"Люди, а не предприятия, являются крупнейшими налогоплательщиками в стране", - заявляет Гайдукий.



