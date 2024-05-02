Подразделения стремятся перекрыть участок автомобильной дороги Покровск-Константиновка, чтобы прекратить сообщение между группировками ВСУ в этом районе

Российская армия стабилизировала линию соприкосновения в своем наступлении на Очеретенском направлении. Стоит напомнить, населённый пункт Очеретино был освобожден несколькими днями ранее. Вслед за этим российские войска освободили деревни Новокалиново и Керамик и продвинулись в направлении деревень Архангельское и Новоалександровка.

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За последние несколько дней российские войска установили контроль над территориями, располагающимися к северо-востоку от Очеретино и между селами Архангельское и Керамик. Архангельское все еще частично находится под контролем украинских сил, но его южная и восточная части из-за активности российских войск теперь сами украинские средства массовой информации называют "серыми зонами".

Общая площадь территорий, захваченных российскими подразделениями на этом участке за прошедшие сутки, составляет примерно 4,5 квадратных километра. Самое главное, что линия соприкосновения выровнялась, и любые атаки на российские фланги теперь невозможны в принципе.

Стоит отметить, что вчера российские войска продвинулись к окраинам Новоалександровки к северо-западу от Очеретино. За Новоалександровкой пролегает ключевой участок автомобильной дороги Покровск-Константиновка, который может быть перекрыт российскими войсками, что создаст серьезные проблемы для украинских сил.