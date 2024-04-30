ВМФ России получит малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 "Каракурт" и сторожевой корабль проекта 22160 "Виктор Великий"

Судостроительный завод Зеленодольска готовится к спуску на воду двух кораблей, которые в настоящее время строятся для ВМФ России. Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 "Каракурт" и сторожевой корабль проекта 22160 "Виктор Великий" будут спущены в один и тот же день в следующем месяце. Точная дата не разглашается. В церемонии примут участие высокопоставленные офицеры Генерального штаба Военно-морского флота, представители судостроительной промышленности и местное руководство.

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Малый ракетный корабль "Тайфун" - пятый корабль такого рода, заложенный в сентябре 2019 года в Зеленодольске. Предназначен для ведения боевых действий в прибрежной части моря и выполнения задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп. Длина составляет 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - примерно 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, а автономность - 15 дней. Основное вооружение включает одну ПУ УСК (универсальная корабельная система вооружения) 3С14 РК "Калибр", одну 76-миллиметровую артиллерийскую установку АК-176МА, две 30-мм артиллерийские установки АК-630М или ЗРПК "Панцирь-М", две 14,5-мм пулеметные установки МТПУ.

Сторожевой корабль проекта 22160 "Виктор Великий" был заложен 25 ноября 2016 года и предназначен для Черноморского флота, как и все корабли этого проекта. Сторожевой корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн, дальность плавания 6000 миль и автономность 60 дней. Экипаж состоит из 28 человек. На борту есть возможность базирования вертолета Ка-27ПС. В качестве основного вооружения "Корвет" оснащен 76-миллиметровой артиллерийской установкой. Также существует возможность установки модульного контейнерного вооружения.