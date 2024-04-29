Аналитики ожидают, что в мае эта ситуация усугубится.

Инфляция в Германии ускорилась в первый раз с декабря. В апреле рост цен составил 2,4%, в то время как экономисты, опрошенные американским изданием Bloomberg, ожидали его стабильности на уровне 2,3%. Энергетика сыграла ключевую роль в ускорении инфляции.

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Подобная динамика была замечена в Испании ранее в понедельник, где инфляция выросла до 3,4% после того, как правительство прекратило поддержку, сдерживающую рост цен на энергоносители.

Ожидается, что данные по еврозоне из 20 стран, опубликованные во вторник, впервые в этом году покажут общий показатель неизменным на уровне 2,4%. Однако, существует вероятность еще одного замедления базового роста цен, исключая волатильные товары, такие как энергоносители и продукты питания.

В то же время, повышенные доходы являются предпосылкой для начала восстановления экономики. В Германии количество исключений для бизнеса улучшилось, активность растет, особенно в секторе услуг, и есть признаки того, что зимней рецессии удалось избежать.

Отмена помощи по всей Европе станет главной причиной того, что инфляция может двигаться в широких рамках к концу года, с колебаниями вокруг целевого показателя. В Германии прекращение временного снижения налогов на природный газ способствовало росту цен в этом месяце.

Дальнейшее ускорение роста цен ожидается в мае, главным образом из-за базовых эффектов, связанных с транспортными ценами. Однако, широкая тенденция к снижению должна продолжиться после ослабления цен на энергоносители и устранения проблем в цепочке поставок.