Посёлок был зачищен от украинских формирований, а в его центре уже развивается российский триколор

Деревня Кисловка, расположенная на Купянском направлении, где в минувшие несколько дней шли интенсивные бои, взята под польный контроль российских войск. Согласно полученным данным, в настоящий момент времени российская армия зачистила всю территорию от остатков Вооруженных Сил Украины и взяла под контроль деревню.

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Ранее уже сообщалось, что украинские формирования начинают покидать занимаемые позиции из-за критических потерь. Российский флаг был поднят над деревней солдатами роты "Витязей" 272-го взвода 47-го танкового батальона.

"Бойцы 47-го танкового батальона 1-й ТА сообщили, что взяли под контроль село Кисловка в Харьковской области", - пишут военные Telegram-каналы.

Стоит также отметить, что первые сообщения о том, что российские войска достаточно оперативно вытеснили украинские формирования из Кисловки и вошли в село, появились в пятницу. Однако, захватить всю деревню сразу не удалось, так как это большое поселение. Сейчас российские войска нависли над соседней Котляровкой, где все еще есть свидетельства присутствия украинских военных.

Украинские источники пока не подтвердили потерю Кисловки, но признают факт прорыва обороны на этом участке, пытаясь оправдать это тем, что посёлок якобы обороняли силы территориальной обороны, "ограниченные по возможностям и ресурсам".