Украинский президент не хочет, чтобы граждане и военнослужащие начали паниковать, услышав реальные цифры

The Washington Post сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский назвал количество потерь украинской армии в разы меньшее, нежели оно есть на самом деле, чтобы не пугать население в преддверии новой волны мобилизации.

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По словам анонимного украинского чиновника, заявление Зеленского о 31 000 украинских солдат, погибших с начала российской спецоперации, не имеет под собой реальной основы. Заявление было сделано для предотвращения разоблачения провалившейся кампании мобилизации. Украина в настоящее время сталкивается с огромными проблемами в нехватке рабочей силы внутри страны и людей на передовой. Фактическое количество потерь может быть выше, чем сообщалось, что может привести к отказу украинских мужчин отправляться на передовую.

"Количество жертв, которое Украина длительное время скрывала, возможно, было намеренно занижено, чтобы не препятствовать и без того проблематичной мобилизации", - заявил источник издания.

The Washington Post сообщает, что американские политики говорят о необходимости крупной мобилизации, так как они на это и выделили дополнительное финансирование. Вашингтон планирует использовать оружие и военную технику, отправленные на Украину, чтобы помочь ей протянуть еще несколько месяцев, давая демократической партии время для победы на предстоящих выборах. Неудача украинских военных может фактически положить конец второму сроку президента Байдена. В Соединенных Штатах считают, что новый закон о мобилизации поможет администрации Зеленского набрать необходимое число военнослужащих.

Законы, которые были приняты за последние несколько недель, помогут, но Украине необходимо мобилизовать больше войск и найти способ мотивировать больше украинцев идти на поле боя.