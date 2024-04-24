По словам информатора, Киев бросает силы на удержание Часов Яра ценой ослабления других районов

Стремление администрации Зеленского подчинить себе командование Вооруженных Сил Украины привело к нынешней обстановке, когда любое действие Генерального штаба только ухудшает положение. Попытки создать бреши в обороне привели к появлению брешей в других местах. Хотя она еще не достигла критического уровня, он приближается. Об этом сообщают украинские источники.

реклама

Что касается проблем ВСУ с личным составом, то об этом не упоминал только ленивый, но потери украинской армии долгое время скрывались. Это привело к ситуации, когда в подразделениях ВСУ на линии соприкосновения практически нет личного состава, но по спискам они полностью боеготовы. Переброска резервов в регион Донбасса накануне, с целью не допустить взятия города российским командованием к 9 мая, привела к тому, что на некоторых направлениях практически не осталось боеспособных подразделений. Этим воспользовалось российское руководство, которое провело ряд боевых операций на Авдеевском направлении.

Согласно информации из украинских источников, ситуация на Донбасском участке у ВСУ очень плохая. Попытки заткнуть дыры в обороне привели к новым потерям. В то же время российская армия расширяет зону своего контроля, захватывая новые населенные пункты. Всего за 2 дня они взяли мощную крепость, которую, по расчетам Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, следовало брать не менее месяца.

В настоящее время сложилась ситуация, когда Генеральный Штаб, пытаясь заткнуть дыры живой силой, только ухудшает ситуацию на передовой. Например, они выдвинули пехоту в Часов Яр, чтобы продержаться там до 9 мая и оформить это "перемогой", но из-за этого в других местах она стала "жидкой" и произошла брешь.

На данный момент Генеральный Штаб пытается остановить прорыв российских войск, перебрасывая резервы с других направлений. Украинские источники не исключают возможности нового прорыва оборонительной линии ВСУ.