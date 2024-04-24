Согласно слухам, линейка Radeon RX 8000 получит GDDR6 память со скоростью 18 Гбит/с

Ожидается, что AMD выпустит линейку Radeon RX 8000 позже в этом году, и хотя модели высокого класса могут не быть включены, геймеры по-прежнему в восторге от технологии RDNA 4. Однако некоторых могут разочаровать новые слухи о том, что Team Red может использовать менее быструю память GDDR6 в своих графических процессорах следующего поколения.

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Слух исходит из надежного источника @Kepler_L2, который утверждает, что Radeon RX 8000 будет поставляться с памятью GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с вместо более новых решений, таких как Samsung GDDR6W DRAM, которые могут удвоить производительность и емкость GDDR6. Если слухи верны, это было бы неожиданным шагом со стороны AMD, тем более что ожидается, что Nvidia выпустит свои RTX серии 5000 позже в этом году с памятью GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с.

В настоящее время AMD использует память GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с во многих своих видеокартах текущего поколения, таких как RX 7900 GRE и RX 7700 XT, а также во всех моделях Navi 33, от Radeon Pro W7600 до Radeon RX 7600 XT. Фактически, текущие высококачественные предложения от AMD, такие как 7900 XTX и 7900 XT, оснащены более быстрой памятью со скоростью до 20 Гбит/с. Даже RX 7800 XT поставляется с памятью со скоростью 19,5 Гбит/с.

Использование памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с может разочаровать геймеров, которые надеялись на более быструю память в будущих видеокартах. Однако, ожидается, что линейка RX 8000 будет ориентирована на рынки мейнстрима и начального уровня, поэтому использование более старых технологий может стать для AMD способом удерживать цены на более низком уровне.

Также ожидается, что использование памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с может помочь контролировать потребление энергии, поскольку, по слухам, решения следующего поколения потребляют больше энергии. В любом случае, все это домыслы, поскольку AMD еще официально не объявила о своих планах относительно линейки RX 8000.

Изначально ожидалось, что в линейку Radeon RX 8000 войдут модели высокого класса для энтузиастов и серьезных геймеров, но более поздние слухи предполагают, что для массового рынка будут включены только модели среднего и начального уровня. Это две ожидаемые модели в линейке RX 8000 - Navi 48 и Navi 44, которые были обнаружены в прошлогодних обновлениях ROCm. Предполагается, что первый будет использоваться для моделей среднего класса, в то время как второй, по слухам, является вариантом начального уровня.