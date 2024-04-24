По данным источников, ВСУ уже покинули данный населённый пункт

Российские вооруженные силы добились прогресса в районе Очеретино и взяли под контроль еще 8 квадратных километров территории. Деревня Новобахмутовка сейчас уже находится под контролем российских ВС.

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Украинская сторона сообщает, что западная часть села все еще находится под контролем украинских вооруженных сил. Однако стоит отметить, что это относится не более чем к 5% территории, которую украинские вооруженные силы могут реально контролировать в селе.

Согласно другим источникам, оставшиеся подразделения украинских вооруженных сил, которые находились в данном районе, уже отступили из Новобахмутовки и оставили село.

Продолжая свое наступление на этом направлении, российские вооруженные силы проводят широкую зачистку группировки украинских войск, которая остается в окрестностях села Бердычи. Для поддержки операции используются артиллерия и авиация, которые не только обнаруживают присутствие украинских вооруженных сил в районе Очеретино-Бердычи, но и не позволяют им укрепить свои позиции. Позиция ВСУ в деревне Соловьево находится под обстрелом.

Стоит отметить, что ранее на этом же направлении российские вооруженные силы освободили Семеновку и вошли в деревню Новокалиново. Освобождение Очеретино - ключевое событие для российских вооруженных сил, поскольку оно знаменует их контроль над важными высотами на местной местности.