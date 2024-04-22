Техника будет основана на базе автомобиля-амфибии Тритон

В России активно разрабатывается новая машина радиоэлектронной разведки и борьбы, работы идут полным ходом. Презентация новинки запланирована на международный форум "Армия-2024".

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Этот инновационный автомобиль базируется на "Тритоне" - автомобиле-амфибии, который также является новшеством. "Тритон" создается с использованием опыта, накопленного при разработке ЛУАЗа - автомобиля, изначально предназначенного для советских вооруженных сил. Эта машина обладает высокой проходимостью и живучестью, что характерно для многих продуктов, созданных в СССР.

На базе "Тритона" разрабатывается комплекс с расширенным "волнорезом", который помимо наведения радиопомех также проводит радиоэлектронную разведку, как сообщают представители разработчика.

Кроме того, "Тритон" будет оборудован новым двигателем и трансмиссией, но другие детали пока не раскрываются. Амфибию разрабатывает компания "Арго" и позиционирует ее как вездеход-амфибию для преодоления водных преград и создания плацдармов во время спецопераций.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Волнорез" уже получил широкое внимание - это модульная система, устанавливаемая на любой вид транспорта для защиты от FPV-дронов противника. "Волнорез" создает вокруг защищаемого объекта купол, непроходимый для дронов.