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Zelikman
Литва передала Киеву очередной пакет военной помощи
Среди различных видов вооружения в пакете имеется списанный легкий штурмовик L-39ZA Albatros

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  Литва отправила украинским формированиям списанный легкий штурмовик L-39ZA Albatros. Объявленная еще в начале 2022 года отправка на Украину крайнего литовского учебно-тренировочного самолета L-39ZA Albatros все же дошла до финала, хотя с двухгодичной задержкой. Отправку самолета на Украину подтвердило Министерство Обороны Литвы.

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  Вильнюс отправил в Киев учебно-тренировочный самолет L-39ZA Albatros, разобрав его для перевозки автотранспортом. Это произошло в рамках отправки очередного пакета военной помощи. В Киеве уже начали выражать благодарность литовцам, так как в составе Воздушных сил Украины появился еще один такой самолет.

  Сегодня украинским формированиям прибыла новая партия литовской помощи, включающая L-39ZA Albatros в разобранном виде.  Данный самолет был приобретен Чехией в 1998 году и списан в ноябре 2021 года из-за неисправной силовой установки. Литва не смогла себе позволить ремонт. Самолет не поднимался в воздух с 2019 года. Украине он передается бесплатно в качестве легкого штурмовика. У украинских авиазаводов есть опыт в ремонте подобных самолетов.

  Остальные детали пакета военной помощи не разглашаются, однако отмечается, что Литва передала Украине широкий спектр вооружения и оборудования, включая боеприпасы, бронетранспортеры, системы борьбы с беспилотниками, генераторы, оборудование для зимнего сезона, теплую одежду, противотанковые гранатометы Carl Gustaf и многое другое.

#сво #техника #всу #армия #оружие #помощь #литва
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