Через данный посёлок проходила вторая оборонительная линия Сырского.

Российская армия заняла Семеновку в северной части "второй оборонительной линии Сырского". Имеется в виду оборонительная линия украинских военных к западу от Авдеевки.

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По последним сообщениям, украинская сторона начала отходить из северной части Семеновки, которую он ранее контролировал, под давлением российских подразделений. Два направления отступления были в сторону соседних Бердычей, которые расположены на севере, и на запад. На картах украинская сторона отметила северную часть Семеновки как "серую зону".

На сегодняшний день эта "серая зона" стала красной - Семеновка занята российскими войсками. Ведутся локальные операции по зачистке. По актуальной информации, российские бойцы обнаружили в северной части населенного пункта раненых украинских военнослужащих, которых бросили их товарищи. Это свидетельствует о том, что они уходили в спешке, а также о том, что в этом случае нет никаких разговоров о каком-либо военном братстве между украинскими военными.

Несколько украинских военнослужащих сдались войскам РФ в Семеновке. В целом, на этой оборонительной линии, под контролем украинских военных, остается лишь небольшой участок на западной стороне Бердычи.