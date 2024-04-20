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Zelikman
В Китае нашли способ борьбы с американскими истребителями-невидимками F-22, F-35 и B-21
Новая технология усиливает чрезвычайно слабые сигналы, отражающиеся от авиационной техники

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  Китайские эксперты создали технологию обнаружения истребителей-невидимок Соединённых Штатов Америки, которая может усиливать чрезвычайно слабые сигналы от F-22, F-35 и даже B-21, которые еще не были развернуты американскими военными.

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  По данным South China Morning Post, в прошлом году Китай разработал технологию обнаружения и локализации истребителей-невидимок в инфракрасном спектре, которая позволяет им обнаруживать самолеты F-22 на расстоянии до 300 километров. Это значительно снижает технологические возможности вооруженных сил США в западной части Тихого океана.

  С помощью новой китайской технологии можно обнаруживать истребители-невидимки F-22, которые обладают одной из лучших в мире фронтальных радиолокационных характеристик с максимальным значением в один квадратный сантиметр. Американские истребители-невидимки обнаруживаются, как только они входят в зону видимости для перехвата ракет с инфракрасным наведением. Таким образом, при своевременном обнаружении, американские истребители-невидимки фактически лишены возможности запускать ракеты или сбрасывать бомбы при приближении к театру военных действий из-за их низкой заметности.

  Согласно соответствующей документации, новый метод обнаружения охватывает площадь примерно в 63 000 квадратных километров с погрешностью не более 20 метров. Независимо от того, как маневрирует F-22, он не может избежать обнаружения радарными системами системы противовоздушной обороны.

#сша #китай #техника #армия #оружие #f-35 #b-21 #f-22
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