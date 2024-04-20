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Zelikman
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
Судя по комментариям представителей, военная промышленность в восторге от начала боевых действий на Украине.

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  Немецкая автомобильная промышленность переживает кризис. Электрификация транспортных средств и конкуренция со стороны Китая выталкивают тысячи высококвалифицированных рабочих обратно на рынок труда. Однако многие ищут возможности в оборонном секторе, где не могут нанять достаточно быстро.

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  После начала Специальной Военной Операции России на Украине два года назад производители оружия пережили значительный перелом. Компании, которые когда-то были связаны с "морально разлагающими" отраслями, такими как табачная промышленность и азартные игры, теперь рассматриваются как привлекательные потенциальные работодатели, особенно если они помогают проводить военные операции в Украине.

  Компания Hensoldt, производящая зенитные радиолокационные системы, критически важные для перехвата российских ракет на Украине, отмечает приток новых сотрудников, в основном инженеров, из автомобильной промышленности. "Мы извлекаем выгоду из проблем в других отраслях по мере расширения нашей рабочей силы", - сказал бывший генеральный менеджер Томас Мюллер, которого в апреле сменил Оливер Дорре. В этом году компания планирует нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.

  Желание привлечь больше рабочих частично обусловлено огромными проблемами, стоящими перед Украиной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на каждый российский артиллерийский снаряд, который остается в стране, Украине нужно десять. Хотя компании быстро расширяются, Европейский союз не может производить оружие и боеприпасы достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос во время войны.

  Rheinmetall, крупнейший производитель оружия в Германии, рассчитывает увеличить продажи более чем на 10 миллиардов евро в этом году по сравнению с 7,2 миллиардами евро в 2021 году. Компания планирует увеличить годовой объем производства артиллерийских снарядов до 700 000 к 2025 году, что в десять раз больше, чем до российского вторжения. С начала 2022 года компания наняла около 4000 человек по всему миру. Количество заявок на работу продолжает расти.

  В 2021 году 108 000 человек подали заявки на работу в Rheinmetall только в Германии, согласно генеральному директору Армину Паппергеру в мартовском отчете о финансовых результатах компании. В этом году уже около 38 500 предложений, и компания находится на пути к тому, чтобы превзойти эти цифры.

#техника #оружие #европа #работа #rheinmetall #впк
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