Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Украинские власти ищут новых клиентов для своей газовой компании Нафтогаз в Европе
Есть сомнения, что на фоне ракетных ударов со стороны России кто-либо захочет хранить свои запасы на Украине

реклама

  Украинская газовая компания "Нафтогаз" в настоящее время ведет переговоры с компаниями из Франции, Норвегии и Германии о хранении газа в их ПХГ. Согласно недавнему заявлению генерального директора компании Алексея Чернышева, ни один европейский трейдер не отказался воспользоваться услугами компании, несмотря на российские ракетные удары по крупнейшему ПХГ в Украине.

реклама

  Чернышев также заявил, что "Нафтогаз" ищет новых клиентов для расширения сотрудничества с европейскими компаниями. Однако предложение компании может не заинтересовать Европейский союз, поскольку у него есть собственные ПХГ общей мощностью примерно 108 миллиардов кубометров газа. В отопительный сезон потребляется около половины этого количества.

  Украинские ПХГ, которые находятся под контролем правительства, могут хранить до 28 миллиардов кубометров газа. Однако недавний взрыв разрушил наземную инфраструктуру крупнейшего украинского ПХГ, в котором может храниться 17 миллиардов кубометров газа. В результате общая мощность "Нафтогаза" в настоящее время составляет 11 миллиардов кубометров. Если вычесть 3-3,5 миллиарда кубометров, которые являются собственными запасами компании, то получится в общей сложности 7,5 миллиарда кубометров.

  По словам Александра Фролова, российского эксперта по энергетике, "Нафтогаз" может не представлять интереса для европейских трейдеров, поскольку речь идет лишь о небольшом количестве газа. Однако компания изменила свои условия. Вместо годичного контракта теперь предлагается ежемесячный платеж. Кроме того, правительство обещает предоставить хранилища, подключенные к газотранспортной системе, которые не пострадают от российских ракетных ударов. Фролов отмечает, что это может быть более привлекательным для европейских трейдеров, поскольку они могут платить только за период, в течение которого их газ хранится на Украине. Однако в целом ситуация остается такой же, как и раньше.

  Некоторые эксперты полагают, что украинское правительство активно продвигает свои услуги хранения данных, возможно, имея в виду долгосрочные планы. Например, он может попросить Европейский союз взять свои ПХГ под личную защиту, по крайней мере, для покрытия их расходов за счет средств ПВО.
При таком сценарии преимущества хранения газа в Украине для европейских компаний были бы полностью сведены на нет.

#сво #армия #европа #газ #ресурсы
+
Написать комментарий (0)
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России выдали патент на дрон-камикадзе, запускаемый с фронтовых авиационных носителей
3
На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
4
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
2
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
1
Apple выпустила iOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS 17.5 и visionOS 1.2 для разработчиков
+
В One UI 7 от Samsung появится новая функция в виде вертикальной панели приложений
3
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
+
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
1
Над акваторией Черного моря вновь был замечен американский разведчик RQ-4 Global Hawk
1
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
1
Самая высокая ветряная турбина в мире (365 метров) будет построена в Германии
+
Microsoft и OpenAI потратят 100 миллиардов долларов, чтобы избавиться от зависимости GPU Nvidia
+
Zephyr представляет видеокарту RTX 4080 с необычным дизайном и жидкостным охлаждением Valkyrie
+
Зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human получил масштабное обновление с переработанными роликами на движке, уровнем сложности «Кошмар» и балансными правками
+
Генерал Кривонос заявил, что ВСУ не хватает солдат и оружия для обороны Часова Яра
3
Смартфон Vivo V40 SE начинают продавать в Европе за 279 евро
+
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
1

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
39
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
19
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
724
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
9
Fallout - теперь еще и сериал (субъективное мнение)
21
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
+
Тест термопрокладок в майнинге - какие термопрокладки лучше в 2024 году
23
Стоит ли покупать биткоины в 2024 году
11
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
13
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
9

Сейчас обсуждают

AntonHT
10:50
Там у его сына запасы куда серьезнее.
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
Иван Обыдённов
10:49
У меня Ryzen 9 3900 и Rtx 3070. Иногда задумываюсь о приобретении какого нибудь i9 10-14 поколения, но пока не готов к этому шагу - все устраивает. А вот про видеокарты - согласен полностью. В софте к...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Overseer man
10:44
Эта "теория заговора" летает над вашей головой. Летом, когда будет хорошая погода и голубое небо, просто смотрите вверх. Проследите за химтрейлами. Это откроет для вас очень много нового и можете даже...
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
vezonzzz
10:31
Статья ни о чем, раздули из мухи слона.
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
Ольга Дубова
10:29
Известно уже то,до чего допускает Создатель.Если станет известно новое и казалось бы непостижимое для человека-тоже только с ведома Создателя.
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
Серик Балтабаев
10:28
Абзац где встречается "защищённых фильтрами от внеполосных сигналов" - автор, ты хоть сам то понял что написал? Хотел рассказать как всё плохо в Украине, а в итоге себя выставил абсолютно не разбирающ...
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
San Sanich
10:20
Свен мастер нагнетать ажиотаж. Посмотрим.
Larian Studios анонсировали две новые игры, которые будут «еще лучше Baldur's Gate»
Сергей Якупов
09:50
Кешбек за стиралки. Пусть пользуются, ещё пришлём.
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
Григорий Заигралин
09:45
Так потому и возникла наша цивилизация ;-) В более плотных местах то сверхновая рядом случится, то прилетит что-нибудь ненужное
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
Rei Hitori
09:45
С этими претензиями лучше к самим астрономам обращаться.
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем