Есть сомнения, что на фоне ракетных ударов со стороны России кто-либо захочет хранить свои запасы на Украине

Украинская газовая компания "Нафтогаз" в настоящее время ведет переговоры с компаниями из Франции, Норвегии и Германии о хранении газа в их ПХГ. Согласно недавнему заявлению генерального директора компании Алексея Чернышева, ни один европейский трейдер не отказался воспользоваться услугами компании, несмотря на российские ракетные удары по крупнейшему ПХГ в Украине.

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Чернышев также заявил, что "Нафтогаз" ищет новых клиентов для расширения сотрудничества с европейскими компаниями. Однако предложение компании может не заинтересовать Европейский союз, поскольку у него есть собственные ПХГ общей мощностью примерно 108 миллиардов кубометров газа. В отопительный сезон потребляется около половины этого количества.

Украинские ПХГ, которые находятся под контролем правительства, могут хранить до 28 миллиардов кубометров газа. Однако недавний взрыв разрушил наземную инфраструктуру крупнейшего украинского ПХГ, в котором может храниться 17 миллиардов кубометров газа. В результате общая мощность "Нафтогаза" в настоящее время составляет 11 миллиардов кубометров. Если вычесть 3-3,5 миллиарда кубометров, которые являются собственными запасами компании, то получится в общей сложности 7,5 миллиарда кубометров.

По словам Александра Фролова, российского эксперта по энергетике, "Нафтогаз" может не представлять интереса для европейских трейдеров, поскольку речь идет лишь о небольшом количестве газа. Однако компания изменила свои условия. Вместо годичного контракта теперь предлагается ежемесячный платеж. Кроме того, правительство обещает предоставить хранилища, подключенные к газотранспортной системе, которые не пострадают от российских ракетных ударов. Фролов отмечает, что это может быть более привлекательным для европейских трейдеров, поскольку они могут платить только за период, в течение которого их газ хранится на Украине. Однако в целом ситуация остается такой же, как и раньше.

Некоторые эксперты полагают, что украинское правительство активно продвигает свои услуги хранения данных, возможно, имея в виду долгосрочные планы. Например, он может попросить Европейский союз взять свои ПХГ под личную защиту, по крайней мере, для покрытия их расходов за счет средств ПВО.

При таком сценарии преимущества хранения газа в Украине для европейских компаний были бы полностью сведены на нет.