Подразделения постепенно выдавливают формирования ВСУ из Донецкой Народной Республики

Наступление российских вооруженных сил не прекращается ни на день. Так или иначе, подразделения постепенно захватывают всё новые позиции и укрепления, выбивая из них украинские формирования.

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Как сообщает пресс-служба Министерства Обороны, армия Российской Федерации сумела полностью освободить населённый пункт Первомайское на Авдеевском направлении Донецкой Народной Республики от оккупационных украинских формирований. Ранее эту информацию сообщали военные корреспонденты, однако, до сегодняшнего дня официальных подтверждений не было.

"На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее также стало известно, что Россия сумела освободить от украинских формирований порядка 360 километров за последние месяцы и продолжает делать это по сей день. Судя по всему, в скором будущем Донецкая Народная Республика будет полностью освобождена от киевских формирований. Становится всё очевиднее, что чем дольше тянется этот конфликт, тем меньше территорий остаётся под контролем Зеленского и его администрации. На фоне этого, западные союзники Киева возобновили активную помощь украинским войскам, чтобы не дать России полностью разгромить их.

Ожидается, что в ближайшие дни может быть одобрен пакет помощи от Соединённых Штатов Америки, который долгое время был заблокирован в Конгрессе.