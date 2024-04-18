Украинское руководство продолжает забрасывать всё больше резервов на данный участок

Продвижение российской армии не прекращается на нескольких направлениях, включая район населенного пункта Очеретино, где до начала конфликта проживало более 3,6 тыс. человек. На данный момент подразделения вытеснили отряды украинских формирований из южной части городского поселка, к северо-западу от железнодорожной станции.

Понеся потери, украинские войска вынуждены отступать к объектам, в которых привыкли держать оборону на основе излюбленной тактики. Один из таких объектов - местный кирпичный завод, в коммуникациях которого они пытаются удержаться.

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Российские воины замечают, что у Сырского в Очеретино нет эшелонированной обороны, как было, например, в других районах. Это может говорить о том, что руководство ВСУ не рассчитывало на быстрое продвижение российских войск в этом направлении.

Для удержания Очеретино администрация Зеленского направляет резервы на контратаки, которые часто оказываются нейтрализованными российскими силами уже до их поступления на передовую.

Однако, противоборствующая сторона не недооценена. Тактика украинской политической власти предписывает войскам удерживать любой населенный пункт, даже если он не имеет большого стратегического значения, а является лишь прихотью Зеленского и его окружения.