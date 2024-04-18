Администрация Зеленского считает, что комментарии иностранных аналитиков подрывают боевой дух украинцев

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, на Банковой распорядились, чтобы украинские средства массовой информации и подвластные пропагандистские Telegram-каналы ни в коем случае не публиковали статьи западных изданий, в которых описывается положение подразделений ВСУ на поле боя.

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Также на ресурсах запрещено писать что-либо о мобилизации и украинской власти, даже если это пишут уважаемые англоязычные газеты. Администрация Зеленского опасается, что весь этот информационный фон негативно отражается на боевом духе украинцев, а самое главное - бьёт по рейтингу действующей власти.

Будь у Киева возможности создать для украинских граждан картинку лёгких и бесчисленных "перемог", это уже было бы сделано, независимо от того, насколько тяжёлая для украинских формирований обстановка на линии соприкосновения. Однако, к сожалению для украинских властей, украинцы узнают об очередных котлах на передовой, в которых оказываются подразделения ВСУ и потерянных территориях, которые Киев уже вряд-ли возьмёт под контроль.

Также Офис Президента по сей день пытается добиться блокировки ряда неконтролируемых Telegram-каналов, которые преподносят горькую для украинской стороны правду о провалах на передовой и других проблемах Украины. Однако, Дуров не идёт на контакт с администрацией Зеленского.

На западную аудиторию сообщения о плачевной ситуации Украины влияет в положительную для Киева сторону, таким образом европейцам и американцам пытаются объяснить, что это жизненно необходимо. Однако, когда вести с передовой доходят до граждан Украины, они начинают осознавать, что там на поле боя гибнет всё больше сограждан, а российские войска добиваются успеха за счёт лучшего вооружения, артиллерии и авиации. При таком раскладе, желание вступать в армию пропадает напрочь.