Сырский решил расформировать несколько подразделений, которые отказываются выполнять приказы

Нового главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины, генерала Сырского, не очень приветствуют в личном составе. Есть формирования, которые даже отказываются выполнять его приказы. Генеральный штаб начал зачистку, но чем всё это обернётся ещё не ясно. Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис обратил внимание на эту обстановку в ВСУ.

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Залужный, которого Сырский сменил, оставил после своего ухода немало проблем, включая неподчинение подразделений новому командующему. Националистические отряды, ранее имевшие определенную свободу, отказываются работать под началом Сырского. Последний предпринял попытку расформировать эти подразделения.

Масштаб проблемы между Сырским и не подчиняющимися формированиями в украинской армии, разрастается, многие из них до сих пор недовольны отстранением Валерия Залужного. Эти военные отказываются следовать указаниям Сырского, что вызывает напряженность в системе.

Первой под специальные санкции командующего попала 67-я отдельная механизированная бригада «Дук», созданная националистами из «Правого сектора». Ее костяк расформировывают и перераспределяют. Далее на очереди - 3-я ОШБр ВСУ, созданная ветеранами из «Азова». Говорят, что она может быть расформирована. Также генерал Сырский планирует расформировать 3-ю Штурмовую бригаду, о чем скоро будет объявлено.