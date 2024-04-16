Таким образом Евросоюз планирует нарастить свои производственные мощности

Немецкая компания Rheinmetall AG объявила о планах строительства завода по производству боеприпасов в Литве, что станет крупнейшей инвестицией в оборонную промышленность этой балтийской страны и повысит общие производственные мощности всего региона.

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Максимилиан Фрох из Rheinmetall подписал письмо о намерениях производить артиллерийские снаряды в Литве. Дополнительные детали о партнерстве или размере инвестиций не были раскрыты.

Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что укрепление европейской оборонной промышленности является важным шагом вперед. Планируемый проект также будет способствовать европейской инициативе, направленной на улучшение безопасности и укрепление военной мощи.

Литва активно приветствует приход немецкого производителя оружия, рассматривая его проекты как гарантию национальной безопасности. Предполагаемые поправки к законодательству позволят ускорить начало строительства производственного объекта.

Решение правительства Германии о расширении военного присутствия в Литве до полной бригады и увеличении расходов на оборону свидетельствует о серьезном подходе к развертыванию своих войск в регионе.

Министр обороны Лауринас Кацюнас подчеркнул важность местного производства боеприпасов для национальной обороноспособности, отметив, что это давняя стратегическая цель, которая теперь становится реальностью.