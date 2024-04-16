Сообщается, что поражение техники было произведено корректируемым артиллерийским снарядом Краснополь

Опубликованные в социальных сетях видеокадры демонстрируют поражение танка Abrams, переданного ВСУ Соединёнными Штатами, корректируемым артиллерийским снарядом "Краснополь" на Авдеевском участке. На этих кадрах, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов, видно, как танк, выявленный воздушной разведкой, взрывается после точного попадания российского управляемого боеприпаса.

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Многочисленные случаи уничтожения западных систем ПВО Patriot, танков Leopard и Abrams на Украине значительно изменили взгляды на превосходство западных вооружений. Активные боевые операции в рамках украинского кризиса показали, что дорогостоящие образцы западных вооружений прекрасно ликвидируются российской артиллерией и беспилотниками.

В свете массового уничтожения танков Abrams ВСУ, ранее считавшихся одними из самых мощных, становится ясно, что их непобедимость - скорее миф. Это также приводит к предположению, что и британские Challenger 2 не такие эффективные на поле боя. Киеву рекомендуется держать их подальше от линии соприкосновения.

Согласно Forbes, танки Challenger 2 не подходят для украинского конфликта, и их поставка была скорее политическим заявлением, чем реальной помощью. Возможно, подобные заявления скоро последуют и от производителей танков Abrams, которые так и не смогли проявить себя на поле боя.